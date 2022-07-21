《神州經脈》習拜或十日內對話 滴滴收80億元罰單 A場全線跌

市場憂慮俄羅斯未有如期恢復向歐洲輸送天然氣，恐衝擊全球經濟，滬深股市三連升後，投資者有獲利回吐壓力。內地疫情持續，爛尾樓風暴擴大拖累下，地產、銀行板塊調整，滬綜指全日跌幅擴至0.99%，報3272.00點，深成指跌0.94%，創業板指跌0.5%。個股跌多漲少，半導體板塊全天強勢，遊戲股走勢活躍。

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市場亦關注中美關係的最新進展。美國總統拜登表示，他預計將在未來10天內與中國國家主席習近平通話。

外資周三（20日）循陸股通淨流入36.78億元後，周四（21日）再次轉為淨流出，走資27.52億元。兩市周四成交再度突破1萬億元，全日成交10182億元，按日減少6.9%。人民銀行連續第二日逆回購規模維持在30億元，周四有30億元逆回購到期，當日零投放零回籠。

在動態清零防疫政策、地產行業危機和全球前景暗淡的壓力下，內地今年經濟增速可能會降至4%以下。根據彭博對經濟學家調查的最新預估中值，2022年中國GDP料同比增長3.9%，上一次調查預估為4.1%，遠低於官方5.5%左右的目標。國務院總理李克強本周稍早表示，經濟增長目標可具有靈活性，最重要的是保持就業和物價穩定。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登表示，將在未來10日內與中國國家主席習近平對話，市場料涉對華加徵關稅事宜。不過，據《彭博》引述消息人士指，美方官員淡化關稅將在通話中的重要角色，指出通話有可能涉及一系列雙邊、地區和全球問題，但與關稅無關。而兩習拜上次通話是在今年3月。在北京，外交部發言人汪文斌對上述消息回應表示，中美兩國元首通過各種形式保持著溝通，但針對提問，他沒有可以提供的消息。對於有報道指，眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣，拜登回應說，軍方認為現在到訪台灣，不是一個好主意。中國駐美國大使秦剛最近在一個論壇上批評，美國拜登政府對台灣的支持，正在破壞「一個中國」原則，而在香港和新疆問題上打人權牌，亦加劇了中美的緊張關係。秦剛說，一中原則是雙邊關係的政治基礎，也是台海和平穩定的基石。拜登多次表示美國仍致力於一中政策，美國不支持台灣獨立，美國不想在台灣問題上和中國發生衝突，那麼「不衝突、沒有戰爭」就是中美之間的最大共識，敦促美方以實際行動落實承諾，落實一中政策和三公報的規定。



2. 國家互聯網信息辦公室對滴滴全球股份有限公司作出網絡安全審查相關行政處罰的決定，滴滴違反《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣，對滴滴全球股份有限公司處80.26億元罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬元罰款。網信辦有關負責人表示，網絡安全審查發現，滴滴公司存在嚴重影響國家安全的數據處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題。此次對滴滴公司的網絡安全審查相關行政處罰，與一般的行政處罰不同，具有特殊性。滴滴公司違法違規行為情節嚴重，結合網絡安全審查情況，應當予以從嚴從重處罰。從違法行為的持續時間看，滴滴公司相關違法行為最早開始於2015年6月，持續至今，時間長達7年。網信辦共羅列了滴滴16項違法事實，涉及8個方面，包括過度收集客人臉識別信息等。網信辦稱，未來將依法加大網絡安全、數據安全、個人信息保護等領域執法力度。同時，加大典型案例曝光力度，形成強大聲勢和有力震懾，做到查處一案、警示一片。



3. 克而瑞地產研究指，截至7月19日，據不完全統計中國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。在7月13日業主發布的強制停貸樓盤個數為106個，即不到一周業主斷供房地產項目已增加一倍以上。在30個涉及停貸的重點城市之中，7月首兩周新房成交規模連跌兩周，第29周成交規模300.5萬平方米，按周下降12%。第28周按周下降41%，一改此前按周連增8周格局。克而瑞認為中國7月新房成交規模將造成較大衝擊，尤其是中西部二線城市短期將顯著下降。報告稱，停貸事件對購房者產生了一定影響，短期內存在較大反應，如延後購房計劃重新觀望、不購買一手新房而購買二手房等。銀行業也將重啟對涉及房地產業貸款的審慎態度。與此同時，內地地方政府樓市去庫存心切，紛紛出台購房補貼政策刺激樓市。7月份至今，就有南通、宜昌等超過10個城市相繼發布文件，實行購房補貼。據內媒不完全統計，截至目前，有超過30個城市出台了購房補貼政策，以三四五線城市為主，多為外來人員、人才和農民進城購房提供便利。



4. 報道稱南韓正與美國就加強芯片製造合作方式進行討論，如何看待可能對中國半導體行業造成的影響，中國商務部新聞發言人束珏婷在例行新聞發布會上回應稱，產業鏈供應鏈穩定是當前各方高度關注的全球性問題。中方認為，無論甚麼框架安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。在當前形勢下，加強產業鏈供應鏈開放合作，防止碎片化，有利於有關各方，有利於整個世界。5月以來，人民幣兌歐元匯率強勢抬升，束珏婷表示，匯率波動是市場多種因素共同作用的結果，對貿易、投資等經貿活動有著多維度的影響。商務部一貫鼓勵和支持企業客觀看待匯率變動，主動適應匯率變化，通過匯率避險工具等市場化方式不斷提升匯率風險管理能力，更好穩健經營。今年以來，中歐貿易保持穩定發展，上半年雙邊貿易額達4206億美元，同比增長8.4%。預計全年將保持健康發展勢頭。



5. 內地新冠疫情持續，全國周三新增本土確診及無症狀感染合計826宗，較上日減少逾一成，甘肅新增本土陽性363宗居首。20日深圳新增22宗病例。深圳市疫情防控辦表示，將嚴厲打擊深港跨境貨物運輸的違法違規行為，向跨境貨車司機及相關作業人員要求10項規定，違者取消豁免及作業資格，當中包括不准為他人帶貨、不准開窗或打開車門拋遞接物品等。如涉違法情節嚴重者，甚至可被依法追究法律責任。上海衛健委公布，周三，上海新增本土新冠肺炎確診病例3宗和無症狀感染者14宗，其中3宗確診病例和10宗無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面仍有4宗陽性病例。上海市長龔正20日在上海市穩增長工作推進雙周調度會上表示，要付出超常規的努力、拿出超常規的舉措，為上海經濟恢復重振作出更多貢獻。他表示，要把國家和上海市的各項穩增長政策落實得更加到位，已出台的政策要加快出台配套細則或操作方案。此外，特斯拉最新披露的2022年第二季度財報顯示，特斯拉上海工廠在近期進行了產能升級，年產能超過了75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠。



6. 據外電報道，短視頻平台TikTok母公司字節跳動（Byte Dance），企業估值跌穿3000億美元，較去年最少減少25%。報道引述消息人士稱，字節跳動在私人股權交易平台的估值，曾經低見2750億美元。有字節跳動股東願意以2500億美元的估值作價，出售所持股份，但未有投資者願意購買，相關交易未能成事。去年，市場傳聞Tiger Global Management曾經同意以4600億美元作價，收購字節跳動股份。有分析指，字節跳動估值急跌，與中國大型互聯網企業的股價下滑走勢一致，過去一年，騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)分別下跌24%與13%。另有媒體周三引述騰訊內部人士消息稱，騰訊正計劃在本周裁撤「幻核」業務。幻核是騰訊PCG內部孵化的NFT發行平台，2021年8月2日正式上線APP。上線第二天，幻核即首發了騰訊視頻出品的《十三邀》為主題的數字藏品（NFT），售價18元，限量300枚。此外，商務部等27部門聯合印發的《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》提出，深化文化領域審批改革。聚焦推動文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，開展優化審批流程改革試點，擴大網絡遊戲審核試點，創新事中事後監管方式。探索設立市場化運作的文物鑒定機構，鼓勵社會力量參與博物館展覽、教育和文創開發。



7. 中國銀保監新聞發言人、法規部主任綦相21日在國新辦舉行的2022年上半年銀行業保險業運行發展情況新聞發布會上表示，上半年銀行業保險業著力防範化解金融風險，實施差別化住房信貸政策，穩妥化解房地產領域風險；持續深化金融供給側結構性改革。人民幣貸款同比多增9192億元，銀行保險機構新增債券投資6.6萬億元，同比多增3.3萬億元。6月末普惠型小微貸款同比增長22.6%，綜合融資成本續下降。支持適度超前開展基礎設施建設，上半年基礎設施貸款增加2.6萬億元。促進消費持續恢復，居民消費貸款增加1589億元。繼續加大不良資產處置力度，上半年處置不良資產1.41萬億元，同比多處置2197億元。壓降高風險影子銀行業務，上半年委托貸款和信託貸款合計減少3806億元。初步統計，二季度末，商業銀行撥備覆蓋率203.8%，資本充足率14.87%。目前，保險公司平均綜合償付能力充足率224.2%，保持了較強的風險抵御能力。綦相又表示，金融穩定保障基金基礎框架初步確立，首批646億元資金籌集到位。規範發展第三支柱養老保險，專屬商業養老保險試點區域擴大到全國，養老理財認購金額超600億元。



8. 歐洲央行（ECB）可望10多年來首度加息，於周四至少加25基點。不過，歐洲能源危機引發關注，歐元兌美元周三下跌0.47%，至1.0180，結束升勢。而在此前3個交易日，歐元兌美元上漲2%。美匯指數在紐約尾盤回升至107.04。人民幣即期三連貶，創逾兩個月新低；即期匯率（CNY）今早大幅低開170點子，全日跌104點，收報6.7634，錄兩連貶，收盤價創近一周新低。交易員稱，歐洲央行會議前，歐元盤整而美元指數小幅反彈，同時境內市場情緒也受到國內疫情再度升溫的擾動，短期人民幣或穩中趨弱。

撰文：經濟通中國組

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