《神州經脈》6月工業企業利潤轉增 習拜或周四通話 滬綜指悶跌

美國將於當地時間周三（27日）下午公布利率決定，外界預計加息至少75點，將對新興市場帶來重大影響，中國周三公布6月工業企業利潤數據重回正增長，但大市全日保持淡靜，軍工、光伏板塊拉漲，惟釀酒、金融、半導體等板塊走低，滬綜指在好淡拉鋸下僅跌0.05%收場，報3275.76點，深成指跌0.07%，創業板指升0.03%。

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交投氣氛由低點稍有轉好，兩市全日成交8681億元（人民幣．下同），按日回升4.1%。人民銀行周三進行20億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.1%，單日操作量創下2021年1月26日以來新低，此前連兩日為50億元。周三有30億元逆回購到期，當日實現淨回籠10億元。



國際貨幣基金組織（IMF）公布7月《世界經濟展望》更新報告，預期今年中國經濟增長為3.3%，較4月份報告進一步下修1.1個百分點，是美國以外降幅最多的主要經濟體。IMF報告提及，內地房產價格和公司資產負債表的調整被拖延，可能會導致突發而更廣泛的危機，而問題外溢至宏觀金融體系令內房進入長期調整。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，6月全國規模以上工業企業利潤同比增長0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。在41個工業大類行業中，有23個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔56.1%。有21個行業利潤同比增長，行業增長面為51.2%，其中15個行業利潤實現兩位數增長。6月份，東部、東北地區加快推進復工達產，企業利潤雖然同比分別下降13.5%、2.7%，但降幅較上月分別收窄6.0和27.1個百分點，繼續保持回升勢頭，並帶動全國工業企業利潤改善。其中，長三角地區利潤由上月下降17.8%轉為增長4.6%；上海、江蘇、遼寧、吉林利潤均由降轉增或降幅收窄。中部、西部地區利潤分別增長14.9%、23.1%，繼續保持較快增長。汽車製造業因上海、吉林等汽車主產地加快復工復產，利潤由下降轉為大幅增長47.7%，是拉動工業企業利潤回升作用最大的行業。1－6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額42702.2億元，同比增長1%。統計局稱，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。



2. 美國總統拜登早前表示，仍然期望本周與中國國家主席習近平通話。據《彭博》引述知情人士透露，拜登將在周四（28日）與習近平通話，當中料涉及台灣局勢及關稅事宜。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，拜登希望與中方保持暢通的溝通渠道，美中元首通話時，預計台海緊張局勢、管理兩國之間的競爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭都會是議題。他又認為拜登不會在與習近平通話前，就是否撤消對中國商品加徵的關稅作出決定，甚至認為關稅不太可能成為議題之一。在北京，外交部發言人趙立堅在例行記者會上再對此回應指，目前沒有可以提供的消息。此外，在美國聯邦眾議院議長佩洛西釋出可能於8月訪問台灣的信號後，北京方面態度逐漸強硬，繼外交部多次表態後，中國國防部新聞發言人譚克非26日應詢表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。



3. 母企多筆債券違約的內地房企陽光城(深:000671)公告，其境外全資附屬公司嘉世國際接到通知，公司因未償還其債券本息合共853.74萬美元，遭內地金融公司東方金控向香港高等法院提交清盤呈請，嘉世國際極力反對清盤呈請，並組織相關中介機構進行應對。若嘉世國際遭法院批准清盤，將不再被納入陽光城的合併報表範圍。不過陽光城強調，嘉世國際的淨資產及淨利潤未達到陽光城淨資產的一成，上述事項預計對公司總體經營的影響有限，亦不會導致公司實際控制權發生變更。此外，內房爛尾問題持續發酵，官媒《經濟日報》發表評論文章，指當前中國商品房預售制的許多問題出現在監管方面。與很多國家實施的購房者按工程進度支付款項相比，中國現行的商品房預售制度是在交房之前購房者就支付全款。款項進入指定帳戶後，根據工程進度按照相關比例撥付。問題出現在地方有關部門和負有監督管理職責的單位，或是沒有嚴格按照相關制度執行監管，或是執行不到位。應明確的是，在商品房市場出現一定下行趨勢時，不一定是取消預售制好的時間窗口。應進一步優化商品房預售資金監管，特別是對可能造成「爛尾樓」等風險的預售資金監管漏洞應堅決堵住，讓預售資金監管制度更好發揮正面效應。



4. 中美就審計監管協議的磋商仍陷入膠著狀態。據《路透》引述消息人士報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在審查美國上市中概股的審計底稿方面，將不會接受設置任何獲取限制，而審查亦具追溯性，包括被除牌的中國企業。報道引述消息人士表示，PCAOB不會接受有限制的審計監管，強調必須有權隨時及完全查閱任何中概股的審計工作文件，同時PCAOB的檢查是有追溯性，意味著即使在退市後經審計的財務報表仍需要接受審查。美中兩國有關部門仍在就解決中國在美上市公司遵守審計要求的長期分歧進行談判。如果無法解決，270多家中國公司將被美國證券交易所除名。英國《金融時報》早前援引消息人士報道，中國準備將在美上市中國公司根據它們數據的敏感度分類，作為試圖遵守美國規定的潛在妥協。不過，中國證監會7月25日否認了這一報道。



5. 國家能源局電力司司長何洋周三在國新辦新聞發布會上表示，近年來，電力負荷呈高速快速增長的趨勢，電力負荷增長增速遠高於電量增長，每天的電力峰谷差日益加大，也就是說，每天電力最高峰和最低谷的差額現在愈來愈大。在這種夏季高峰用電的時候，採取適當的錯避峰措施是必要的，但是我們會堅決守住不拉閘的底線，堅決確保民生用電。關於煤炭保障方面，何洋指出，隨著「七下八上」負荷高峰期的來臨，預計全國用電負荷還將繼續攀升。不過，目前全國的電煤庫存充足，電煤庫存的水平達到了歷史同期的最好水平。此外，能源局將加強電煤中長期合同履約監管，督促中長期合同能夠切實履約，保障發電用煤正常供應。與此同時，能源局局長章建華今日在國新辦新聞發布會上表示，在去年全球能源供應緊張、歐洲多國重啟煤電的形勢下，中國非化石能源發展保持力度不減，佔能源消費總量比重提高了0.7個百分點至16.6%，保持了十八大以來的年平均增速，從現在到2030年，預計非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長，有能力也有信心實現2030年前碳達峰的目標。



6. 美國參議院國土安全和政府事務委員會共和黨成員周二（26日）公布調查報告指，中國政府過去十年來一直試圖在美聯儲內部組建一個關係網，目標是取代美國成為全球經濟領導者，終結美元作為世界首要儲備貨幣的地位。調查報告指，美聯儲僱員成為中國人才招攬計劃的目標，他們被要求提供有關美國經濟、利率以及政策的信息，中國政府甚至於2019年拘留了美聯儲的一位經濟學家，要求對方透露有關美國政府政策的數據和信息，中方官員竊聽他的電話和取得其他美聯儲官員的聯絡信息，美聯儲得知事件後已經立即聯絡美國聯邦調查局。中國外交部發言人趙立堅周三反駁有關報告內容，稱所謂中國滲透聯儲會的報告是惡意政治謊言，毫無事實依據。中國駐美大使館發言人劉鵬宇對外媒表示，美國國會議員的有關言論充滿冷戰零和思維和意識形態偏見。美聯儲主席鮑威爾則指有關報告對美聯儲部分僱員的有關描述不公平，強調美聯儲僱員非常清楚他們有保護敏感信息的義務，儲局的程序、管控和技術都是強而有力的，而且會定期進行更新。



7. 中國黃金協會發布統計數據顯示，2022年上半年，國內原料黃金產量為174.687噸，同比上升14.36%。其中，黃金礦產金完成139.154噸，有色副產金完成35.533噸。另外，2022年上半年進口原料產金55.658噸，同比上升6.65%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金230.345噸，同比上升12.4%。上半年，全國黃金消費量476.82噸，與2021年同期相比下降12.84%。其中:黃金首飾320.73噸，同比下降7.98%；金條及金幣112.44噸，同比下降25.59%；工業及其他用金43.65噸，同比下降7.89%。上半年，受國內疫情多發散發衝擊影響，疊加上年度形成的高基數，黃金首飾消費量出現明顯下滑；國際環境負責演變、金價大幅波動繼續支撐黃金投資需求，部分大型黃金零售商和商業銀行金條及金幣銷量仍保持增長，而標準小金條出庫量的下降，拉低了金條及金幣整體銷量，但二季度降幅已明顯收窄。6月份黃金消費呈現快速恢復勢頭，黃金消費有望保持持續恢復趨勢。



8. 內地新冠疫情持續，全國周二新增本土確診及無症狀感染合計604宗，較上日減逾三成。上海市衛健委公布，26日上海新增本土新冠確診病例2宗和無症狀感染者14宗，合計16宗，較上日小降，本土社會面1宗昨日已通報，為連續第二日有新增。上海周三新增12個疫情高中風險區。內媒《界面新聞》引述上海市衛健委消息稱，上海市傳染病臨床診治網絡體系已初步建成，首批共有五家市級傳染病臨床診治中心、九家區域臨床診治中心參與其中。此次建設的「上海市傳染病臨床診治網絡體系」主要是致力於新發、輸入、罕見及不明原因等傳染病的臨床救治能力建設。此外，世界衛生組織（WHO）日前宣布猴痘（Monkeypox）為「國際關注的突發公共衛生事件」，為世衛向全球發出的最高等級的公共衛生警報。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文解讀猴痘，並提到猴痘傳入中港澳只是時間問題，但受其傳播方式所限，猴痘並不會如新冠肺炎般在國內造成大規模流行。



9. 今晚聯儲局公開市場委會（FOMC）公布議息結果，預期加息0.75厘。美息預期進一步上升，美匯指數重上107水平，紐約收市上升0.68%至107.24。人民幣中間價跌至逾兩個月低，即期匯率（CNY）周三早低開64點子，全日跌12點，收報6.7569，錄兩連貶。交易員稱，能源困境再度施壓歐元，隔夜美指重返107關口；美聯儲議息決議在即，目前市場氣氛偏謹慎，市場更關注美聯儲主席的會後聲明會否提供未來加息路徑的線索，人民幣料延續寬幅震盪。馬來亞銀行最新報告指出，如果美聯儲暗示加息步伐放緩或未來通脹走軟的信號出現任何轉變，美元將出現一定的下跌空間。美債收益率和美元回落可能會繼續將美元／CNH穩在6.7－6.83區間，當然疫情的不確定性將繼續為美元／CNH逢低配對提供支持。此外，中國銀行間交易商協會26日發布通知稱，擬自8月1日起，開展熊貓債註冊發行機制優化試點，擴大統一註冊模式適用範圍，統一非金融企業熊貓債募集說明書表格，國際開發機構和外國政府類機構對原債券進行增發，試點「常發行計劃」。

撰文：經濟通中國組

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