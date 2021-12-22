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【回顧展望－如履薄冰】國會山莊騷亂震驚全球　緬甸中東火頭處處

22/12/2021

　　2021年，世界在1月6日美國國會山莊的騷亂中拉開序幕，非裔警察Eugene Goodman隻身阻擋暴徒闖入參議院會議廳的影像，連同8個月後美軍最高將領被曝曾密電中國「承諾不會開戰」，冥冥中定下這一年的基調－－所有看起來的平靜、順暢、希望、和平……原來都如履薄冰。

 

狂人籲永不認輸 特粉攻陷「民主堡壘」

　

　　經歷2020年底逾一個月的總統大選司法戰鬧劇，民主黨籍候選人拜登正式獲得302張選舉人票，穩操白宮入場券。殊不知，窮途末路的狂人特朗普踏入2021年即高呼，「永不認輸、永不放棄」，更向身兼參院議長的副總統彭斯施壓，要求其1月6日主持國會兩院聯席會議時，拒絕認證搖擺州的選舉人票。

 

（shutterstock）

 

　　鑑於特朗普的要求遭彭斯拒絕，數以千計「特粉」當天衝破安全路障，打碎窗戶爬牆闖入國會山莊，試圖阻撓選舉人票認證及活捉彭斯、眾議院議長佩洛西；「特粉」高舉南方邦聯旗長驅直入，「民主堡壘」警鈴大作、煙霧迷漫的影像，震驚全球。

 

　　騷亂爆發後，特朗普一直保持沉默，待局勢不斷升級後才發布一段影片呼籲支持者回家，但仍重申「我們的選舉被偷走了」，被指煽動暴力。

　

《華郵》爆美軍最高將領密電中國防失控

　

　　騷亂導致5人死亡及多名警員受傷，首都華盛頓特區實施宵禁，並在稍後宣布公共緊急狀態保持15天，直至拜登1月20日就職。民主黨形容此為「未遂政變」，並於2月就事件發起對特朗普的第二次彈劾，惟未能在參議院通過；其後數月，多名騷亂的參與者遭拘捕和判刑；而中國外交部12月發布的一份批判美國民主制度的報告則指，「國會山莊的槍聲與鬧劇徹底揭開美式民主的華麗外衣」。

 

　　《華盛頓郵報》9月更爆料，在國會山莊騷亂後兩日，美國軍方最高將領、參謀長聯席會議主席Mark Milley曾致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，指「事情看起來可能不穩定……但一切都很好」，美軍不會對中國發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。

　

拜登「老懵懂」 阿富汗撤兵如「西貢翻版」

 

（CNS）

　

　　特朗普的陰影揮之不去，除了持續撕裂美國、拖累疫苗防線，更在8月釀成拜登上任後最大危機。基於特朗普2020年2月跟塔利班達成的撤軍協議，美軍須於2021年5月1日前完全從阿富汗撤兵，加上到特朗普1月離任時，美軍在當地的六大基地僅剩巴格拉姆空軍基地，拜登4月時硬著頭皮敲定8月31日前為撤出全部美軍的死限。

 

　　進入8月，經美國情報部門評估「30至90天才會垮台」的阿富汗政府軍，在塔利班吹枯拉朽地攻城掠地中不戰而降，總統加尼更帶著大量現金登上直升機一走了之，直升機盤旋於美國駐阿富汗大使館屋頂上空協助緊急撤離的景象，被美媒形容為1975年的「西貢翻版」。

 

　　面對首都喀布爾世界末日般的煉獄場面－－人們追逐美軍運輸機甚至爬上機身、攀繩試圖越過圍牆進入已封鎖的機場、抱著孩子在混亂街頭漫無目的地奔跑……拜登自揭老底稱，美國在阿富汗的使命「從來不是建設國家或團結民主」，他其後更指，「不知道混亂是如何發生」，其民調不支持率佔比升至49%，為1月以來首次超越47%的支持佔比。

　

緬甸軍方突拘昂山素姬 巴以互射火箭彈

 

（iStock）

　

　　美國在阿富汗長達20年的苦心經營短短數日即化為烏有，同樣灰飛煙滅的還有緬甸的脆弱民主和以色列、巴勒斯坦的脆弱和平。

 

　　2月1日，在選舉勝出的全國民主聯盟（NLD）原定展開第二個任期，但緬甸軍方當天清晨突然毫無預警地拘禁包含國務資政昂山素姬、總統溫敏在內的民選政府高層，緬甸全國隨後爆發大規模的反軍事政變示威、罷工。緬甸軍總司令敏昂萊祭出斷網、鎮壓、逮捕等強硬回應，美國等西方國家紛紛對軍政府採取制裁措施。

 

　　其後8月，緬甸成立看守政府並由敏昂萊擔任總理，其表示將於2023年底舉行大選。12月6日，緬甸法院以煽動公眾騷亂和違反防疫衛生規定的罪名，判處昂山素姬4年監禁，軍政府其後宣布為其減刑兩年。

 

　　另在中東，巴勒斯坦示威者和以色列警方5月在東耶路撒冷因社區驅逐判令再次爆發衝突，巴勒斯坦激進伊斯蘭組織哈巴斯5月10日向以色列第二大城特拉維夫發射火箭彈，以色列隨即展開空襲報復行動，事件至少造成300名平民喪生，為自2014年後最嚴重的一次衝突。

　

長賜號阻塞蘇彝士 再響供應鏈風險警告

　

　　如果說2020年的封城堵路，令各國開始反思「Just in time」的供應鏈是否要更改為「Justin case 」，那麼3月的「長賜號」巨型貨輪在蘇彝士運河擱淺，導致亞歐咽喉雙向交通中斷事件，更是敲響全球供應鏈的風險警告。

 

　　由於蘇彝士運河承載全球貿易至少12%的商品、8%液態天然氣、日均100萬桶原油的運輸，運河堵塞令往來亞歐的海上運輸被逼繞行3500海里非洲好望角，恐導致消費品、能源運輸大延誤，被稱為「蘇彝士危機」。據估算，每日滯留貿易金額估計達96億美元，相當於每小時4億元，每分鐘670萬美元。

 

　　貨輪在經過6天的搶救行動後終於脫困，蘇彝士運河管理局一度向船主及保險公司索賠9.16億美元。5月12日，運河管理局向埃及政府提交蘇彝士運河南段航道拓寬計劃，預計兩年內完成。

撰文：經濟通記者俞瑾

 

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