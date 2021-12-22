【回顧展望－如履薄冰】美日德政壇人事翻新 風雲人物作古離世

有人說，2021年的關鍵字當包括一個「離」字－－除了逾330萬人因新冠肺炎離世，「地球村」依舊隔絕疏離；更有美國、日本、德國三個主要經濟體的領導人齊離任別去，以及或叱吒風雲或臭名昭著的人物作古離世。

「歐洲鐵娘子」默克爾16年後終卸任

如果說美國第45任總統特朗普的離任充滿危機四伏，那麼執掌德國16年的「歐洲鐵娘子」默克爾的離任，則是榮譽滿載。自2005年以基民盟主席身份成為德國史上第一位女總理，她率領德國和歐洲先後經歷了金融危機、歐債危機、難民危機、脫歐危機、烏克蘭危機、新冠危機、阿富汗危機。

（CNS）

她最大的政治遺產，當屬在歐債危機期間力挽狂瀾，既堅持了財政紀律，又避免了市場崩盤；不單拯救了南歐重債國的經濟，更拯救了歐元和全球金融市場秩序，被譽為「共識締造者」。她最為人景仰的，是2015年力排眾議，收容逾百萬名中東、非洲難民，大愛包容盡顯人性光輝，並因此獲《時代》雜誌評為年度風雲人物。

12月8日，前財長朔爾茨攜「交通燈三黨組合」正式接任，有別於默克爾時期中間偏右路線，新執政聯盟包括中間偏左的社民黨、環保主義至上的激進綠黨、信奉自由主義的自民黨。

「令和大叔」菅義偉豪賭奧運失民心

相比默克爾叱吒歐洲政壇長達16年，去年9月接任日本首相的「令和大叔」菅義偉，未能擺脫「奧運魔咒」匆匆一年就黯然下台。

出生平民，憑勤力一步步邁向權力中心的菅義偉，上台之初被寄予厚望，但由於處理疫情不力，上任三個月時的支持率就從9月的60%跌至40%。進入2021年，面對日本疫情急速擴散，東京都先後四度進入緊急狀態，誓言「使本屆奧運會成為人類戰勝病毒的象徵，給全世界帶來希望和勇氣」的菅義偉，無視國內民眾的反對聲音，堅持如期舉辦東京奧運。

儘管沒有觀眾，但奧運開幕後日本單日新增確診病例暴增至原先的近5倍，連日本殿堂級作家村上春樹也指，「首相好像不太具備傾聽的能力」。而政治豪賭亦無助提振日本經濟，第三季GDP按季萎縮0.8%，遠低於市場預期。9月3日，菅義偉正式宣布放棄角逐連任自民黨總裁，繼任者由前外相岸田文雄勝出。

（shutterstock）

從希臘王子到英國王夫，菲臘謝幕

除了特朗普、默克爾、菅義偉離開權位，這一年還有數位重量級人物揮別人世。其中，最有視覺衝擊感的，必定是99歲的英國菲臘親王。

出生於1921年6月10日的菲臘親王（Philip Mountbatten），在成為「英國女王背後最重要的男人」之前為希臘王子，自18歲首次邂逅當時的伊莉莎白，到26歲時成婚，兩人相守近75年。儘管跟女王育有4名子女，但都不是以Mountbatten為姓，菲臘親王曾抱怨，自己是這個國家唯一不能將自己的姓氏傳給孩子的男人。為此，女王於1960年發布樞密院御令，明確兩人的孩子將來在無頭銜或需要使用姓氏的情況下，將使用「蒙巴頓－溫莎」的父母聯姓。

（英國王室facebook網頁截圖）

菲臘親王被視作是最早的現代化皇室成員，他1969年就接受電視訪問，被問及英國君主制在現代民主中是否仍是一個相關機構或不合時宜的問題就指，如果有人覺得君主制度的存在是為了君主本身的利益，那完全是一種誤解，因為並非如此。「它理應是為了國民的利益而存在，如果任何國家在任何時候覺得該制度是不可接受的，那麼就讓他們來改變吧。」

攪動伊拉克戰雲 兩戰爭鷹派歸塵土

而在大洋彼岸的美國，曾任國防部長的拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）、曾任國務卿的鮑威爾分別於6月、10月去世，兩人都被視作戰爭鷹派。

其中，享年88歲的拉姆斯菲爾德以支持美國強硬回應911恐襲而聞名，但他由對阿富汗基地組織和塔利班發動空襲，到將注意力轉到伊拉克，最終因發動戰爭充滿爭議和他的「已知的已知」和「已知的未知」論，令政治生涯毀於一旦。

而享年84歲的鮑威爾是美國史上首位黑人國務卿，上任後即遇上中美軍機南海相撞事件，並跟拉姆斯菲爾德一樣牽涉伊拉克戰爭。他2003年2月5日用錯誤情報（另一說法為虛假證據），在聯合國安理會推銷伊拉克戰爭，其後自認這一刻將永遠是他記錄中的「污點」。

（facebook網頁截圖）

華爾街巨騙麥道夫 死亡抹不去恥辱

如果說政治人物的功過留待歷史評說，那麼4月13日離世的史上最大龐氏騙局的製造者麥道夫（Bernard Madoff），則肯定遺臭萬年。曾經官至美國納斯達克股票市場公司董事會主席的他，「客戶」遍及富豪名流、知名銀行，涉及詐騙金額高達650億美元。他82歲的人生，背後是一個時代金融不法與失策的象徵。

華爾街巨騙如何煉成?自1970年代開始，麥道夫利用對沖基金虛設投資項目為誘餌，通過承諾10%－15%的高收益率和精心制作的虛假財務報表，設計出一個「拆東牆、補西牆」的金字塔式龐氏騙局。直至2008年金融危機，對沖基金和其他機構投資者贖回逾120億美元，沒有新的現金流的騙局終於東窗事發。

2009年，麥道夫承認了11項與洗錢、作偽證和偽造財務文件有關的重罪指控，被判監禁150年。在延續逾20年的騙局中，總共有136個國家的3.7萬人受騙，其中許多人一夜赤貧。有分析就指，麥道夫的騙局之所以能持續這麼長時間，是因為它更多是在迎合客戶的恐懼而非貪婪。而麥道夫在2009年6月29日被判刑之前發表聲明稱，「我要為巨大的苦難和痛苦負責，我給我的家人和孫輩留下了恥辱的遺產。」

撰文：經濟通記者俞瑾

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