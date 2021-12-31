【回望2021】這一年．香港篇：復甦中見隱憂

今年全球尤其發達地區雖漸從新冠疫情中復甦，香港自5月告別第四波疫情，一度連續80天本地零確診，市道漸旺，人潮復現，預期全年經濟增長可達6.4%。惟進入12月，新變種病毒Omicron來勢洶洶，憧憬的聖誕局部通關遙遙無期；此外，港股表現幾全球包尾，房屋問題未見紓緩，立會投票率創下新低……

失業率回落至4.1% 消費券刺激零售市道

本港經濟繼續從疫情中復甦，今年第三季實質本地生產總值(GDP)按年增長5.4%，首三季合計，實質GDP更增長7%。經季節性調整的失業率由第二季的5.5%進一步下跌至第三季的4.5%，就業不足率亦由2.5%下跌至2.1%，兩者均明顯較2020年12月至2021年2月各自的高位7.2%和4%為低。而9至11月經季節性調整的失業率進一步下跌至4.1%，就業不足率跌至1.8%。

財政司司長陳茂波指出，5000元電子消費券今年8月開始派發，明顯見到在零售市道發揮了刺激作用，與零售業界積極推出的優惠相輔相成。今年8至10月零售銷售貨值按年升幅介乎7%至12%，是十年來表現最好的8至10月份數字。他預計，若本地疫情持續受控，預期全年增幅可達6.4%。

消費券計劃帶動今年8至10月零售銷售貨值急升。(消費券計劃網頁宣傳短片截圖)

恒指受困監管風暴內房危機 全年由富變窮

今年恒生指數虎頭蛇尾，年初在科技股的領軍下，恒指於2月18日高見31183點後反覆下跌，其中一個原因是內地當局對科網巨企持續加強監管。

美團(03690)因涉「二選一」等壟斷行為遭中國監管單位立案調查，年初股價高見460元歷史新高之後，現時蒸發一半有多；阿里巴巴(09988)被指違反《反壟斷法》被重罰182.28億元人民幣，股價亦260元水陰跌至近期約109.5元的H股上市新低；市場監管總局下令解除騰訊(00700)獨家音樂版權，其旗下微信持續推進互聯網平台互聯互通，流量王牌優勢不再；另外又針對教育企業頻出重手整頓，導致科網與教育股股價連連重挫；恒大(03333)及內房債務危機沒完沒了也令內房股受挫。



恒指下半年跌勢加劇，12月20日更跌穿23000點關口，低見22665點，從高位計跌超過8000點。恒指全年最終跌14.83%報23397點，國指跌23.19%報8236點，科指跌33.2%報5670點。



不過，臨近年尾，各大行紛紛就明年恒指作出預測，普遍高於恒指當前的水平，其中德銀最牛，指因港股估值低及隨著監管環境似乎趨向平靜，明年底看37000點，較23000點低位高出約六成，大摩卻看得最淡，對中資股維持相對審慎取態，只睇25000點。

恒指全年由逾31000點高位反覆跌至23000點關口，跌約兩成半。(資料圖片)

推港康碼望盡早通關 Omicron肆虐存變數

新冠肺炎自2019年爆發至今仍然持續，港府於今年5月推出「全城起動，快打疫苗」，社會各界亦推出多項獎賞措施，包括送樓、送股票等。本港疫苗接種率超過七成，本地個案持續清零，惟全球疫情反覆，繼出現Delta變種病毒後，最近出現傳染力更強的Omicron，衛生防護中心公布，本港至今累計有逾80宗涉及Omicron個案，另鄰近的廣東東莞市大朗鎮連日出現本地確診個案，看來通關又要再延遲。

港府除宣布第三針疫苗接種安排外，另為爭取早日與內地通關，又推出「港康碼」，並配合安心出行3.0版本使用。「港康碼」用戶註冊須實名，及提供住址證明，同時連接安心出行上傳紀錄，判定感染風險顏色。另港府宣布由12月9日起，進入所有表列處所包括食肆，都需要使用安心出行，惟65歲或以上長者、15歲或以下及殘疾人士等三類指定人士仍可用「填紙」方式替代。



而繼政府宣布，2022年2月起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明後，正研究擴展疫苗氣泡，市民或需打針方可返工返學。

創新及科技局局長薛永恒(中)12月初公布，港康碼系統12月10日起開通。 (香港政府新聞網)

公屋輪候5.9年創新高 政府推北部都會區

本港公屋平均輪候時間進一步上升，截至9月底，一般申請者平均輪候時間為5.9年，當中長者1人申請者平均輪候時間3.8年，同創1999年以來新高。運輸及房屋局局長陳帆指，政府未來十年建屋目標42.8萬伙，公私營比例維持七三比，即公營房屋涉30.1萬，政府已覓得350公頃土地，預計三分之一將在5年內落成。另差餉物業估價署數據顯示，今年首10個月，私人住宅售價指數累升約3.92%，租金指數亦升約3.57%。雖然業界對明年樓價走勢有分歧，但普遍預期升幅介乎3至10%，並看好豪宅市場。

另9月曾傳出中央官員約談香港地產商，要他們協助解決房屋問題，指「遊戲規則已改變，不再容許壟斷」，觸發地產股一度大跌。惟行政長官林鄭月娥在今年10月發表的施政報告未見有針對地產商的措施，只提出佔地超過300公頃的「北部都會區」概念，涉及天水圍、元朗、粉嶺、上水等現有新市鎮，有六個新發展區。政府表示，北部都會區估計可提供65萬個職位，包括15萬個創科產業職位，長遠可提供逾90萬個住宅單位，區內如古洞北及洪水橋的工程已開始進行，預計10年內北部都會區將有四成單位可以入伙。

立會地區直選投票率創新低 建制派全勝

全國人大常委會於3月30日全票通過修改《基本法》附件一及附件二，完善香港選舉制度，全面準確貫徹「一國兩制」，確保落實「愛國者治港」根本原則。選舉改制後，香港今明兩年迎來三場選舉，包括於9月19日舉行的選委會界別分組選舉，12月19日舉行的立法會換屆選舉，及明年3月的行政長官選舉。

其中選委會人數由以往1200人增至1500人，當中982席需投票產生。新制以團體票為主，選委會選民則由過往約25萬人減至7000多人。至於立法會選舉，約有135萬人投票，投票率30.2%，與2016年選舉相比下跌約28個百分點，亦是回歸以來最低。地方直選20席全數由建制派取得，功能界別30席，投票率約32%，社福界狄志遠成為唯一當選「非建制」。而今次新增的選舉委員會界別40席，在1448名選委會委員中有1426人投票，投票率為98.48%。另今次選舉破天荒首次在香園圍、羅湖及落馬洲支線出入境管制站設立投票站，方便身在內地的選民返港投票。

今年立法會選舉投票率僅30.2%創新低，圖為政務司司長李家超(左)當日巡視投票站。(香港政府新聞網)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉、俞瑾

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