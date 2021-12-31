  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回望2021】這一年．國際篇：疫情改變世界

31/12/2021

      百年變局交織世紀疫情，全球新冠亡魂全年增逾350萬。變種病毒層出不窮、封城隔絕沒完沒了、供應短缺至今未解、通脹高企民怨沸騰……全球央行自金融海嘯以來的逾十年放水大合唱來到分岔口，美股「永遠的神」能否持續？加密貨幣又會否顛覆金融秩序？石油時代隨碳中和興起走向倒數，新的世界響起序曲。

 

窮國接種低反噬全球　病毒變種破疫苗防線

 

　　2021年在新冠疫苗接種和病毒變種的鬥爭中度過。新冠疫苗是人類史上研發和接種速度最快的疫苗，各大藥廠現時平均每月產出5.5億劑。儘管各國接種工作今年初才剛起步，但至年尾全球已有44億人接種至少一劑，佔全球人口的56%。世衛組織指出，疫苗對於減少死亡和經濟重回正軌起了重要作用。惟聯合國數據顯示，高收入國家約67%人口最少接種一劑疫苗，且紛紛推出第三針加強劑計劃，但部分低收入國家比率則少於一成，非洲甚至仍有四分三的醫護人員尚未接種。地區接種程度不一，造成的問題是，如果病毒在落後地區傳播並持續變種，同樣會波及發達國家，例如現時成為主流毒株、傳染力更強的Omicron，就是在非洲南部出現。

 

　　近日世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞就批評，富裕國家開展第三針疫苗接種計劃只會延長新冠疫情流行時間，並加深全球的疫苗不公，現時優先事項是為各地高危族群接種疫苗，而非為已接種疫苗人士加強接種，並指沒有任何國家可單獨擺脫疫情。

 

世衛批評富裕國家開展第三針疫苗接種計劃只會延長新冠疫情流行時間，並加深全球的疫苗不公。(Shutterstock)

　
供應鏈短缺至今未修復　通脹魔影籠罩全球

　
　
　　新冠疫情爆發之初，各國實施封城防疫措施，市場消費萎縮，各大央行亦一致「放水」維持經濟引擎轉動。但踏入2021年後，全球經濟的主要危險，來自於疫情持續，再加上中美經濟脫鈎造成的全球供應短缺，而能源和生產原料成本上升，亦進一步推高通脹。有分析指，本輪供應鏈混亂始於特朗普政府發動貿易戰，使美國從中國進口激增。

 

　　截至今年底，洛杉磯長灘港仍有222萬個20呎標準貨櫃尚未處理。每一個貨櫃的平均處理時間由疫前的3.5天，延至現時的7.5天，且預料至明年5月前都不會得到改善。受供應短缺影響較大的半導體業，晶片供貨不足導致全球輕型汽車減產500萬輛，部分車廠擔憂明年晶片短缺情況仍會持續。

 

洛杉磯長灘港仍有數以百萬個貨櫃尚未處理，預料至明年5月前都不會改善。(Shutterstock)

 

　　歐洲則成為能源供應短缺的重災區，今年天然氣價格上漲8倍。本應由俄羅斯向西歐供應天然氣的北溪二號管道開通日期，又因為政治因素而受阻。依賴天然氣發電的德國，進入冬季後電費已升至破紀錄的每兆瓦時431歐元，其他國家亦達到300歐元以上。

 

　　大宗商品價格上升，廠家將上升成本轉嫁消費者，導致通脹高企。美國11月份通脹率已達6.8%，是1982年以來最高。新興市場情況更嚴重，巴西達到10.74%，土其耳超過20%，而被美國實施禁運的古巴更達到70%。現時各國央行都相繼將控制通脹列為首要目標，但新冠疫情仍未緩和情況下，如何拿捏備受考驗。

 

加密貨幣新秀輩出　比特幣過山車中國喊禁

　

　　今年可算是加密貨幣「最瘋狂」的一年，除了主流貨幣大升大跌之外，不少「迷因幣」如狗狗幣(Doge)和柴犬幣(Shiba Inu)都隨著社交媒體而興起。由於各大基金開始意識到加密貨幣市場這個「新藍海」，不少資金開始進場，加上美國批准芝交所建立比特幣期貨，比特幣價格由近3萬美元一路飆升至68000美元關口，再創歷史新高。


　　正當市場生機勃勃之際，中國的加密貨幣則受到衝擊，內地政府宣布禁止加密貨幣的挖掘及交易，內地多間挖礦場及山寨電廠相繼倒閉；火幣、幣安等多個大型平台相繼宣布退出中國市場，並在今年尾前開始清退用戶。一時間，「加密貨幣」成為內地的敏感詞，加上Omicron變種病毒來襲，以及聯儲局暗示將加速實行緊縮幣策，比特幣12月4日狂瀉約15000美元，同期市值第二大的以太幣亦暴跌，惟有分析相信比特幣有望半年內衝破十萬美元大關。

 

　　不過，絕處逢生卻是加密貨幣的寫照，隨著社交平台對加密貨幣的宣傳，加上有「狗狗幣之父」之稱、特斯拉創辦人馬斯克的大力宣傳，狗狗幣突然受市場追捧；另一邊廂，柴犬幣亦在社交平台追捧下突然爆紅，狗幣大戰一觸即發；年尾再次熱炒「元宇宙」、「Web3」概念，資金湧入遊戲類相關加密貨幣(GameFi)，例如Sand、BNBH、Gala等。

 

今年有不少加密貨幣興起，但大升大跌特性不變。(Shutterstock)

 

　　隨著加密貨幣價格上漲及這一資產類別在金融系統中變得更加重要，以及考慮到它在洗錢等非法活動中所扮演的角色和對投資者的潛在風險，今年美國和其他國家的監管審查力度都有所加大，料明年亦將是一個重要主題，惟監管的加強也令一些投資者認為投資加密貨幣更安全了。


撰文：經濟通國金組、市場組　整理：李崇偉、俞瑾

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回剖析天下

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多剖析天下

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 16:37  《盤後部署》恒指短期或下試23700點，比亞迪可留意

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 17:48  【內房困局】據報世茂許榮茂正以15億元放售中環中心兩層辦公樓

17/01/2022 17:59  澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至2020年第三季以來最低

17/01/2022 16:05  【恒大困局】恒大:上月底復工率92.9%，1月擬交樓3萬套

17/01/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

人行減息內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

新聞>中國故事

《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
品味生活
生活

Shopping What’s On

消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）

FOCUS

【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表

美女中醫．譚莉英

戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！
DIVA CHANNEL

尋寶女生日誌．Kogi Ko

葡萄美酒夜光錶：兩款愈夜愈精彩的夜光時計腕錶，在漆黑中光芒乍現

More Than Fashion．Ivan Lau

名牌年度加價成例行公事？從加價潮，看盡奢侈品牌品格！

識食Hea住瘦．曾欣欣

麵包控的健康選擇！熱量非較低？酸種麵包4個營養重點你要知！
健康好人生 Health Channel
「雙胎輸血綜合症」唔關遺傳事！對胎兒有甚麼影響？其中一胎有較多流體要留神！
疫情下帶飯返工，蔬菜忌十成熟！分享2道帶飯小菜︰臘腸粒薯餅 、關東煮 （附食譜）
常用電子產品增患青光眼風險！新微創手術傷口細復元快，仲可與白內障手術同步進行
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 18:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
人行減息內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀
中國故事17/01/2022
《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振　人行降政策利率　滬指高收
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金