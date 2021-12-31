【回望2021】這一年．國際篇：疫情改變世界

百年變局交織世紀疫情，全球新冠亡魂全年增逾350萬。變種病毒層出不窮、封城隔絕沒完沒了、供應短缺至今未解、通脹高企民怨沸騰……全球央行自金融海嘯以來的逾十年放水大合唱來到分岔口，美股「永遠的神」能否持續？加密貨幣又會否顛覆金融秩序？石油時代隨碳中和興起走向倒數，新的世界響起序曲。

窮國接種低反噬全球 病毒變種破疫苗防線

2021年在新冠疫苗接種和病毒變種的鬥爭中度過。新冠疫苗是人類史上研發和接種速度最快的疫苗，各大藥廠現時平均每月產出5.5億劑。儘管各國接種工作今年初才剛起步，但至年尾全球已有44億人接種至少一劑，佔全球人口的56%。世衛組織指出，疫苗對於減少死亡和經濟重回正軌起了重要作用。惟聯合國數據顯示，高收入國家約67%人口最少接種一劑疫苗，且紛紛推出第三針加強劑計劃，但部分低收入國家比率則少於一成，非洲甚至仍有四分三的醫護人員尚未接種。地區接種程度不一，造成的問題是，如果病毒在落後地區傳播並持續變種，同樣會波及發達國家，例如現時成為主流毒株、傳染力更強的Omicron，就是在非洲南部出現。

近日世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞就批評，富裕國家開展第三針疫苗接種計劃只會延長新冠疫情流行時間，並加深全球的疫苗不公，現時優先事項是為各地高危族群接種疫苗，而非為已接種疫苗人士加強接種，並指沒有任何國家可單獨擺脫疫情。

世衛批評富裕國家開展第三針疫苗接種計劃只會延長新冠疫情流行時間，並加深全球的疫苗不公。(Shutterstock)



供應鏈短缺至今未修復 通脹魔影籠罩全球





新冠疫情爆發之初，各國實施封城防疫措施，市場消費萎縮，各大央行亦一致「放水」維持經濟引擎轉動。但踏入2021年後，全球經濟的主要危險，來自於疫情持續，再加上中美經濟脫鈎造成的全球供應短缺，而能源和生產原料成本上升，亦進一步推高通脹。有分析指，本輪供應鏈混亂始於特朗普政府發動貿易戰，使美國從中國進口激增。

截至今年底，洛杉磯長灘港仍有222萬個20呎標準貨櫃尚未處理。每一個貨櫃的平均處理時間由疫前的3.5天，延至現時的7.5天，且預料至明年5月前都不會得到改善。受供應短缺影響較大的半導體業，晶片供貨不足導致全球輕型汽車減產500萬輛，部分車廠擔憂明年晶片短缺情況仍會持續。

洛杉磯長灘港仍有數以百萬個貨櫃尚未處理，預料至明年5月前都不會改善。(Shutterstock)

歐洲則成為能源供應短缺的重災區，今年天然氣價格上漲8倍。本應由俄羅斯向西歐供應天然氣的北溪二號管道開通日期，又因為政治因素而受阻。依賴天然氣發電的德國，進入冬季後電費已升至破紀錄的每兆瓦時431歐元，其他國家亦達到300歐元以上。

大宗商品價格上升，廠家將上升成本轉嫁消費者，導致通脹高企。美國11月份通脹率已達6.8%，是1982年以來最高。新興市場情況更嚴重，巴西達到10.74%，土其耳超過20%，而被美國實施禁運的古巴更達到70%。現時各國央行都相繼將控制通脹列為首要目標，但新冠疫情仍未緩和情況下，如何拿捏備受考驗。

加密貨幣新秀輩出 比特幣過山車中國喊禁

今年可算是加密貨幣「最瘋狂」的一年，除了主流貨幣大升大跌之外，不少「迷因幣」如狗狗幣(Doge)和柴犬幣(Shiba Inu)都隨著社交媒體而興起。由於各大基金開始意識到加密貨幣市場這個「新藍海」，不少資金開始進場，加上美國批准芝交所建立比特幣期貨，比特幣價格由近3萬美元一路飆升至68000美元關口，再創歷史新高。



正當市場生機勃勃之際，中國的加密貨幣則受到衝擊，內地政府宣布禁止加密貨幣的挖掘及交易，內地多間挖礦場及山寨電廠相繼倒閉；火幣、幣安等多個大型平台相繼宣布退出中國市場，並在今年尾前開始清退用戶。一時間，「加密貨幣」成為內地的敏感詞，加上Omicron變種病毒來襲，以及聯儲局暗示將加速實行緊縮幣策，比特幣12月4日狂瀉約15000美元，同期市值第二大的以太幣亦暴跌，惟有分析相信比特幣有望半年內衝破十萬美元大關。

不過，絕處逢生卻是加密貨幣的寫照，隨著社交平台對加密貨幣的宣傳，加上有「狗狗幣之父」之稱、特斯拉創辦人馬斯克的大力宣傳，狗狗幣突然受市場追捧；另一邊廂，柴犬幣亦在社交平台追捧下突然爆紅，狗幣大戰一觸即發；年尾再次熱炒「元宇宙」、「Web3」概念，資金湧入遊戲類相關加密貨幣(GameFi)，例如Sand、BNBH、Gala等。

今年有不少加密貨幣興起，但大升大跌特性不變。(Shutterstock)

隨著加密貨幣價格上漲及這一資產類別在金融系統中變得更加重要，以及考慮到它在洗錢等非法活動中所扮演的角色和對投資者的潛在風險，今年美國和其他國家的監管審查力度都有所加大，料明年亦將是一個重要主題，惟監管的加強也令一些投資者認為投資加密貨幣更安全了。



撰文：經濟通國金組、市場組 整理：李崇偉、俞瑾

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動