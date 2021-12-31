【回望2021】這一年．國際篇：央行亦鴿亦鷹

自從11月尾南非宣布發現Omicron，截至12月21日全球已有至少89個國家和地區報告了確診病例，愈來愈多國家實行封鎖政策。不過這一次，英美央行卻領銜放鷹。





英美央行領銜放鷹 歐洲澳洲日本一鴿到底

礙於疫情對經濟前景持續構成不確定性，聯儲局主席鮑威爾一直強調，高通脹仍屬暫時性現象，即使聯儲局在11月份議息會議後，宣布將每月淨資產購買規模減少150億美元(100億為國債，50億為按揭抵押證券)，議息紀錄亦反映當局有意提前數月結束原打算在今年中結束的資產購買計劃，但當局仍然堅持高通脹為暫時性。然而，時隔不到一個月，鮑威爾否定了通脹乃暫時性的觀點。聯儲局亦在12月份議息會議後，宣布進一步減少每月淨購債額度300億美元。按照其預定縮減買債進程，明年3月將會結束買債計劃，且很可能在明年6月宣布加息0.25厘，繼而在9及12月分別再加息0.25厘。

聯儲局一直強調高通脹屬暫時性現象，惟在年尾突轉軚並加快收水步伐。(iStock)

除聯儲局啟動退市程序外，新西蘭儲備銀行亦已加息兩次合共0.5厘，指標利率回升至0.75厘，英倫銀行則在12月議息會後決定加息0.15厘，將指標利率微調到0.25厘。

另邊廂，加拿大央行雖已停止資產購買措施，但央行強調經濟產能過剩情況要到2022年中才會消退，反映央行最快亦要到明年下半年才加息。澳洲儲備銀行則不斷強調，在2024年之前不會加息，因預期薪酬升幅在2024年之前不會對通脹構成上升壓力。歐洲央行在12月份議息會後維持三大指標利率不變，同時表明會在明年3月底結束疫情緊急購債計劃(PEPP)，但表明會將到期本金進行再投資至起碼2024年底，換言之，歐洲央行的加息時間將在澳洲之後。

同樣實施負利率的日本央行及瑞士央行，前者通脹可謂眾人皆脹我獨縮，故僅將企業債購買額度縮回疫情爆發前的水平，但與收水無緣；後者則繼續干預瑞郎匯率，以及維持擴張性貨幣政策。

實質負利率推動游資愛美股 美元表現標青

美股今年繼續強勢，美國聯儲局維持低息政策，總統拜登在今年初準備推出4萬億美元推動經濟方案，大部分企業業績表現理想，疫苗接種率持續上升，導致美股三大指數同時獲資金追捧，不斷刷新高位。另美國聯儲局在2020年9月份會議後，加入利率指引，表明當局容許通脹率在一段時間內超出所設之2%目標，同時令實質負利率持續擴大，推動環球游資湧入美股尋求高回報。標準普爾500指數截至12月29日報4793點，全年累升27.5%。如果以單月計，今年12個月之中，有9個月都錄得升幅，其中10月更升6.9%。另道指及納指至年底仍持續於高位徘徊。

美股今年強勢持續，標準普爾500指數全年累升逾兩成半。(iStock)

另外，美元今年表現可謂由頭帶到尾，截至12月28日止，美匯指數上升了6.93%，七大主要貨幣兌美元全數貶值，歐元兌美元貶值了7.39%，英鎊兌美元下跌1.67%，美元兌日圓及瑞郎分別升值11.24%及3.65%。商品貨幣方面，澳元兌美元貶值5.94%，紐元兌美元亦跌5.22%，美元兌加元僅升值0.76%。

Tesla股價飆升馬斯克成大紅人 GameStop散戶勝大鱷

今年對「空軍」而言確實流年不利，其中「空軍」重倉之一的特斯拉(Tesla)，股價就算分拆之後都愈升愈有，「空軍」成為好友「燃料」。特斯拉於去年8月「一拆五」，股價由高位2318美元拆至約300美元水平；隨後特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克不斷發功，先推出新款電動車Model3、在中國建廠、旗下SpaceX多次進行上太空計劃，加上馬斯克多次唱好狗狗幣，成為了今年話題人物。雖然多間大行都表示特斯拉股價已脫離可估值範圍，更有不少投資者嘗試唱淡沽空，不過與特斯拉唱反調的人最後都要損手，股價於今年11月再創歷史新高至1243.49美元，今年累計升幅高達五成五，並跑贏美股三大指數，走勢強勁。

馬斯克接受網民建議，減持特斯拉去應付高達110億美元的稅金，而他亦位列美國富豪榜首位，估計身家超過3000億美元，遠遠超越亞馬遜創辦人貝佐斯、股神巴菲特等「前首富」數倍以上，並在成為2021年《時代雜誌》風雲人物後，再獲《金融時報》年度大獎。

特斯拉今年累計升幅高達五成五，創辦人馬斯克亦成大紅人 。(資料圖片)

此外，「散戶戰大鱷」的GME(GameStop)夾空倉事件也成傳奇。今年初，有討論區Reddit用戶發現，GME股票約有140%的股份被造空，而造空方主要是梅爾文資本，有網友在討論區指出，市場上根本沒有足夠股份讓「空軍」平倉，消息惹來一眾散戶入場炒起GME，股價由10多美元炒至歷史高位483美元，而空軍亦意識到無論多強大資本亦無法與散戶對抗，最後虧損數十億美元離場。



撰文：經濟通國金組、市場組 整理：李崇偉、俞瑾

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