溫傑：23000為港股關鍵位 阿里巴巴未有見底跡象

嘉賓：光大新鴻基財富管理策略師 溫傑

阿里巴巴(09988)上周五（17日）投資大會公布發展藍圖，隔晚（18日）美股大跌下，ADR仍可逆市升，預示股價有轉機？不過，本港科技指數上日挫超過2％，創面世以來新低。美國加快收水和加息，傳統上不利科技股，預計科技股要跌到幾時？醫藥股錯過逃生門點做好？另外，商湯集團(00020)今日（20日）重啟招股，惟要求將美國投資者排除認購，呢隻新股仲抽唔抽得過？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他華人置業相關新聞：

華置私有化計劃泡湯 股價急瀉三成

華置私有化計劃遭否決 小股東批投資恒大是錯誤

華置私有化遭否決，Ｋｅｎ Ｓｉｒ料華置重推私有化或售資產

華置：購入恒大股票及債券安排符合上市規則

《異動股》華置（１２７）復牌低開三成一，私有化遭否決

其他汽車股相關新聞：

新能源車概念股未止瀉 贛鋒被追沽再插逾一成

《Ａ股焦點》鋰電股午後跌幅加劇，寧德時代挫５％，贛鋒Ａ瀉８％

《異動股》贛鋒（１７７２）跌逾８％，特斯拉概念股下跌

《行業數據》中汽協：預測明年中國新能源汽車銷量達５００萬輛

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動