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黃瑋傑：恒指支持位看22500　信義玻璃唔好撈！

21/12/2021

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑 / 華夏基金（香港）業務拓展部副總裁 麥榮發

 

　　港股上日（20日）插447點，恒指跌穿23000點，科指再見面世新低！下一關支持看哪裡？信義玻璃(00868)上日跌逾9％墊底藍籌，即晚公布全年純利增最多85％，前景樂觀？隔晚美國電動車巨頭特斯拉下滑3.5％，本港車股今日（21日）繼續無運行？

 

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