熊麗萍料港股初步見底 明年科技股首選騰訊

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

內地發布《審計整改情況報告》，加強對高收入群體逃稅調查，由企業擴展至個人稅務，預示明年監管方向？內地直播帶貨主播黃薇涉逃稅被巨額罰款，如何評估事件對電商旗下直播帶貨業務嘅影響？小米(01810)預告下星期二（28日）公布「小米12」，對提振手機銷量有幾大幫助？

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