林家亨：騰訊實物派京東集團體現投資成果 京東短線投機「超值」！

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

騰訊(00700)最新公布派中期息，每持有21股騰訊，獲派1股京東集團(09618)A類普通股，變相減持京東，持股比例由17％降至約2％，出乎市場預期，如何解讀？中國有贊(08083)放棄私有化及推進有贊科技主板上市，此消息早前拖累股價轉勢，現時跌勢有望喘定嗎？比亞迪(01211)近日獲資金加快部署，昨日（22日）急彈逾3％，股份已完成調整？其他車股走勢如何？

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