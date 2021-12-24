潘鐵珊：銀娛金沙值博率較高 明年部署內房不容有失！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

澳門公布《博彩法》公開諮詢總結，可否為濠賭股掃開陰霾？雖然未為賭牌數目及年期定調，但隔晚（23日）美資賭股已經有反應，金沙及永利度假村升4％，美高梅升1％。有傳高瓴資本入股保利協鑫能源(03800)，布局顆粒硅新賽道，如何解讀？基建水泥股再掀炒作，潘鐵珊睇好邊一隻？

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