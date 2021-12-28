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黃瑋傑：恆指短期上望23500　螞蟻獲國資增資有利重啟上市

28/12/2021

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　中國四大國有資產管理公司之一的中國信達斥60億元人民幣認購阿里巴巴(09988)旗下螞蟻消費金融兩成股權，象徵中央對阿里投下信心一票，抑或加強對其控制？美團(03690)、快手(01024)合作在快手平台上線美團小程序，對股價有多大刺激作用？西安因疫情爆發封城，當地正是比亞迪(01211)生產重鎮，對其生產鏈有多大影響？

 

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