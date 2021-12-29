熊麗萍：小米出新機無驚喜料股價續低位徘徊 明年要避開！

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

小米(01810)昨日（28日）於發布會上宣布正式推出新系列手機，並計劃將研發投資額倍增至1000億人民幣，「三年內做世一」目標可達？京東集團(09618)股份回購計劃增至30億美元，並延長至2024年3月17日，能否挽救股價？阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團日前公布獲國資增持，最新公布其眾籌醫療保險平台「相互寶」下月將關閉，如何解讀？醫療股走勢個別發展，微創醫療(00853)擬分拆微創腦科學主板上市；中藥股再炒起，如何部署？

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