林家亨：港股明年受惠資金回流 商湯基本面優宜長揸

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

今日（30日）有三隻新股上市，分別係商湯集團(00020)、聖諾醫藥(02257)同泉峰控股(02285)，頭兩隻股份暗盤變動不大；反而泉峰飆逾15％，每手帳面賺超過600蚊。如何解讀新股走勢分化？追揸沽策略如何？内地前日公布明年起，取消乘用車製造外資持股比例及設廠限制，新政策對邊類車企的衝擊最大？車股最新部署策略如何？

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