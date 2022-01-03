溫傑：一月開局難大升，暫上望最多23800

嘉賓：光大新鴻基財富管理策略師 溫傑

2022年開局，有冇「開門紅」？恒指喺過去十年嘅1月七升三跌，平均升幅超過2％，今年1月有無條件扭轉上年頹勢？內地三間電動車製造商公布12月交付量，當中以小鵬表現最好，按年增1.8倍，惟內地今年新能源車補貼標準降三成，車股怎樣秤？上年跌幅第五大藍籌小米(01810)，旗下旗艦手機Xiaomi12系列；除夕開售僅5分鐘銷售額突破18億人民幣，相當強勁！對股價有多大刺激作用？開拓藥業(09939)治療脫髮藥啟動III期臨床試驗，復星醫藥(02196)收購新藥研究業務，醫藥股大檢閱！

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