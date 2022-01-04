黃瑋傑：比亞迪百天線為好淡分界線 料北水回歸無助港股

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

北水今日（4日）回歸，港股能否有新方向？比亞迪(01211)上月新能源車銷量增逾2倍，但按月升幅收窄至近3％，洗唔洗擔心？另外，比亞迪仲要睇多個因素，事關有傳內地第三大鋰電池商中創新航嚟香港上市，對已經上市既鋰電池股有幾大威脅？

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