熊麗萍：騰訊減持科企避監管風險 料美團或成另一減持對象

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

騰訊(00700)再度減持互聯網持股！今次輪到新加玻電商、在美國上市嘅Sea(SE)，騰訊持股將由21％降至18％，套現逾250億元，用嚟支持其他投資項目。明明騰訊擁有強勁現金流，點解要頻頻套現科技股持股？阿里巴巴(09988)上季再獲芒格增持，股價能否扭轉頹勢？中移動(00941)今日（5日）回A上市，A股定價較琴日（4日）H股收市價溢價47％，公司宣布埋回購計劃，最多回購一成H股；兩個利好因素對H股刺激作用有幾大？

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