林家亨：港股已消化提早加息影響 料港股今日表現勝美股

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局上月議息紀錄顯示，局方可能提前加息，並首提縮表，本港上市的銀行股仲有無力跟？美國債息進一步攀升，以科技股掛帥的納指急回3％，不過北水昨日（5日）趁科技股大跌加倉，科技股走勢如何？小米(01810)被印度追繳近7億元稅款，印度是小米最大的出口市場，消息對小米有多大影響？

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