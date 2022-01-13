林家亨：恒指24900點遇阻力 中石油盈喜增派息機會微

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國上月通脹按年升7％，創近40年新高，符合預期，但總統拜登發聲嫌物價仍然太高，會否影響聯儲局嘅加息步伐？中石油(00857)發盈喜，料舊年多賺最多3.95倍。集團業績標青，憧憬仿效中海油(00883)推出新派息政策回饋股東？融創中國(01918)、希瑪眼科(03309)齊配股，難逃一跌？

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