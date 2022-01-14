溫鋼城料阿里巴巴123元有支持 恒指23590分好淡

嘉賓：iFast Global Markets 副總裁 溫鋼城

國資中國信達(01359)突退出螞蟻消費金融20％股權認購，隔晚（13日）阿里(BABA)美股即瀉逾4％。中信證券(06030)公布「A＋H」10供1.5股籌280億人幣，如何解讀？盈喜消息密密送上，青島啤酒(00168)料去年多賺43％，中國平安(2318)旗下平安銀行(深:000001)全年多賺26％，炒盈喜股定加息周期下獲捧的銀行股較上算？

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