溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆 惟現價已大致反映

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

澳門政府上周五（14日）公布修改博彩法草案，擬收緊賭牌數量同經營期限。雖然沒有提及加入政府代表，惟明文禁止博彩中介入分享賭場收入或承包賭場區域。今次草案對現有賭企的經營狀況有多大影響？濠賭股前景如何？招行(03968)舊年全年多賺23％，不良貸款率仲降至不足1％。業績亮麗能否帶動股價追落後？內銀股持續強勢，上望空間仲有幾多？新特能源(01799)發盈喜，料舊年多賺至少6倍，到至少50億人民幣，今年前景如何？股份最新部署策略係點？

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