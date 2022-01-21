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潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微

21/01/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　美國參議院司法委員會通過針對大型科技股《反壟斷法案》，騰訊(00700)旗下微信及Tiktok勢成為監管目標。消息令中概科技股再蒙上監管陰霾？琴日（21日）科技股反彈恐怕曇花一現？傳中央放寬內房託管帳戶限制，刺激內房股造好，大行亦一致唱好行業迎來復甦，但佢揀股份歧，究竟有咩分別？內房股仲炒到幾耐？

 

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