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潘鐵珊對港股虎年表現有信心　首季為尋寶機會！

04/02/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　虎年第一個交易日，先祝大家虎虎生威、虎進金來！農曆新年期間，美股三大指數累漲約1％，ADR港股比例指數較周一（1月31日）收市高近600點，今日（4日）紅盤高開高收機會大？預計全個虎年表現又如何？英倫銀行加息0.25厘，匯控(00005)ADR在升破58元後回落，已屆食胡時機？比亞迪(01211)及三間造車新勢力均公布上月汽車新能源車銷量／交付量，全線按月下跌，如何解讀？新年新氣象，組合需要送舊迎新嗎？

 

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