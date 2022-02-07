溫傑：港股短期再升空間不大 阿里巴巴或配股利淡股價跑輸同業
07/02/2022
嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑
A股今日（7日）復市，北水亦恢復，港股能否如魚得水？阿里巴巴(09988)向美國證券交易委員會申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），如何解讀？藥明生物(02269)料去年多賺逾98％，惟股價弱勢難改？
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