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溫傑：港股短期再升空間不大　阿里巴巴或配股利淡股價跑輸同業

07/02/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　A股今日（7日）復市，北水亦恢復，港股能否如魚得水？阿里巴巴(09988)向美國證券交易委員會申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），如何解讀？藥明生物(02269)料去年多賺逾98％，惟股價弱勢難改？

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 16:29
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