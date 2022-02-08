黃瑋傑料62元已成藥明生物超短線反彈阻力 港股支持位先看十天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

美國將33間中國企業納入禁運名單，為近3年來首次；加上，本港疫情嚴峻，地產代理放盤量急增，惟花旗調查顯示，市民置業需求下降，中美緊張關係以及本地疫情會否成為跌市借口？疫情概念股可重新留意？中移動(00941) A股超額配售期上日結束，意味短期或會啟動回購，股價還有多少水位？螞蟻集團旗下網商銀行涉多項違規，被罰逾2200萬人民幣；加上，阿里巴巴美股隔晚未止跌，較港股(09988)上日收市價低近3%，短期試底機會高？

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