林家亨料中移動短期或跑輸大市 落後可吼中聯通

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

隔晚（9日）美股繼續造好，港股ADR、夜期均上企兩萬五，短期上升空間仲有幾多？中移動A股(滬:600941)超額配售行使期周一（7日）屆滿，公司最新宣布額外發行逾5700萬股A股，多籌逾32億人民幣。中移動A股自「脫鞋」後眉飛色舞，最新獲將納入MSCI旗下指數，能否進一步帶動H股(00941)？保利協鑫能源(03800)研回A，初步估計，估值有望提高幾多？另外，匯控(00005)據報加強大宗經紀業務，助亞洲市場增長，預期對佢收入有幾大幫助？

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