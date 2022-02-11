溫鋼城：港股後市關鍵看北水 23802為好淡分水嶺

嘉賓：iFast Global Markets 副總裁 溫鋼城

美國1月CPI按年增長7.5%，核心CPI按年增長6%，繼續創40年新高，市場預期3月加息勢在必行，隔晚美股下挫，會否打斷港股升勢？中移動(00941)港股昨日（10日）啟動回購，斥逾4億元回購730萬股股票，惟觀乎昨日跌勢，似乎難敵沽家攻勢？中芯國際(00981)上季按年多賺逾一倍，毛利率亦有所改善，下季指引亦理想，可否打救股價？

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