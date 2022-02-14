溫傑籲180元分注買入舜宇 料港股10天線見支持

嘉賓:光大證券國際財富管理策略師 溫傑

北水連續2日淨流出港股，失去北水靠山，港股有無力企穩兩萬五關？手機設備股上周五（11日）收市公布出貨量數據，舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量跌逾一成，丘鈦(01478)攝像頭模組銷量則增三成，兩股如何比較嗎？波羅的海乾貨指數上周累計升33，航運股最新部署策略？本港過去周末新增確診病例再創新高，防疫措施將加辣，本地地產股要小心？

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