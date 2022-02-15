黃師傅料油價於100美元前回吐 中海油跌穿9.5元止賺

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

俄烏戰火一觸即發，隔晚（14日）夜期跌至24300水平，北水連續三日淨流出港股，已響警號？期內，大規模淨賣出的股份有哪些？油價破百美元沒難度？長汽(02333)上月銷量失色，新能源車銷量佔比更下跌，汽車三寶有沒有執位空間？

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