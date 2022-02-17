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林家亨續籲沽電力股　「好息」或賺息蝕價

17/02/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局公布的議息會議紀錄較預期鴿派，最新判斷美國加息及縮表步伐既力度如何？金融股短期的回吐壓力大嗎？華潤電力(00836)上月附屬電廠發電量按月跌4%，火電佔比增至84%，惟同期煤價上升；加上，北水上日大手減持近9億，會否拖累股價再尋底？有大行指，市場開始憂慮新能源車需求能否維持高增長，行業會否提早飽和，影響車企增長潛力？

 

 

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