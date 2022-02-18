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潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微　阿里108有支持

18/02/2022

嘉賓:香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　烏克蘭軍方稱俄羅斯佔領軍向盧甘斯克地區的村莊開火，隔晚美股三大指數全線下跌，隔晚（17日）ADR港股比例指數及恒指夜期亦跟跌，港股繼續炒上落？阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)被列入美國「惡名市場」名單，涉售賣冒牌盜版貨品，平台股外憂內患難敵沽壓？恒指公司今日（18日）收市後公布季檢結果，大熱染藍股如快手(01024)、農夫山泉(09633)有冇得上尾班車？

 

 

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