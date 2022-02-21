溫傑料聯想、商湯對季檢結果反應較大 前者9元以上考慮減持

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

今日（21日）焦點股當然有藍籌或其他指數新貴，聯想集團(00992)、農夫山泉(09633)染藍，商湯(00020)連同兩隻造車新勢力獲納入科技指數。究竟哪隻吸資最多？短炒值博率高嗎？另外，亦要留意美團(03690)等科技股既表現，最新政策引導互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務業標準等，衝擊有多大？但富瑞續唱好，有何理據？

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