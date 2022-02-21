  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑料聯想、商湯對季檢結果反應較大 前者9元以上考慮減持

21/02/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　今日（21日）焦點股當然有藍籌或其他指數新貴，聯想集團(00992)、農夫山泉(09633)染藍，商湯(00020)連同兩隻造車新勢力獲納入科技指數。究竟哪隻吸資最多？短炒值博率高嗎？另外，亦要留意美團(03690)等科技股既表現，最新政策引導互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務業標準等，衝擊有多大？但富瑞續唱好，有何理據？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他美團相關新聞：
【跌過龍？】美團兩日瀉逾15%　半日錄近11億淨掃貨有啟示！
美團「劫」後怎麼辦　大行叫BUY等反彈
【大行炒D乜】大行點睇海底撈？大摩最牛麥格理最熊
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
《大手成交》美團一手２０萬股交叉盤，涉資３６３３萬元
《午市前瞻》專家指恒指兩萬四以上仍有升勢，美團再跌機會微


其他藍籌新貴相關新聞：
兩恒指新貴表現迥異　農夫山泉曾急跌　聯想飆半成
《異動股》農夫山泉倒跌４％，另一隻新染藍股聯想升近６％
《異動股》兩隻新染藍股造好，聯想升４％，農夫山泉升近２％


其他海底撈相關新聞：
海底撈發盈警　股價先高後低　大摩祝福無力挽
【大行炒D乜】大行點睇海底撈？大摩最牛麥格理最熊
《異動股》海底撈挫逾５％失守１０天線，報１９﹒１元
《異動股》中概股普跌，百濟神州挫５％，美團、京東跌逾１％

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

180.500

異動股

00700

騰訊控股

445.400

異動股

01024

快手－Ｗ

87.150

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.500
  • 00700 騰訊控股
  • 445.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.150
  • 01918 融創中國
  • 8.920
  • 06618 京東健康
  • 60.350
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.173
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 125.000
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 02888 渣打集團
  • 62.000
  • 目標︰$62.12
  • 00083 信和置業
  • 10.380
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 59.250
  • 01717 澳優
  • 9.940
  • 00700 騰訊控股
  • 445.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.900
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 445.400
  • 目標︰$500.00
  • 02378 保誠
  • 125.000
  • 目標︰$143.00
  • 01787 山東黃金
  • 14.620
  • 目標︰$15.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2022 08:35  【國際要聞】克宮罕有直播安全會議，成員一致支持普京出兵烏東

22/02/2022 07:50  《匯市走勢》俄羅斯承認兩烏地區獨立並駐軍，美匯指數重上96

22/02/2022 07:50  《華爾街內望》普京下令俄軍赴烏東維和，俄股重挫歐洲股全線下跌

22/02/2022 07:50  《油金掠影》烏克蘭局勢急轉直下，油金價格齊衝高

22/02/2022 08:14  《國企紅籌》中興通訊(0763)發新超短融，累籌100億人幣

22/02/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

22/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】匯證下調騰訊目標價至５８０元，維持美團買入

專題透視

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近

新聞>專訪

【專訪】陶冬：中國經濟環境不同過去，貸款數據顯需求不足（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》LPR按兵不動　70城房價環比跌勢緩　滬綜指平收
品味生活
生活

健康大晒

最新疫情｜今增7533宗確診創新高！再多13名患者離世，包括1名11個月大女嬰 3

Member Zone

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

小薯茶水間

全球最便宜退休地方出爐！台灣排第4！英國、加拿大不入十大？邊個地方排第一？
DIVA CHANNEL

The Dapper Style．汝勤

Fashion or Music？重現搖滾浪潮、樂壇回憶的時尚單品，背後文化令人無法抗拒

酒意人生．梁淑意

酒標有價！設計精美吸睛的酒標可增加銷量，甚至成為有價有市的收藏珍品？

時裝延想．Nadia Tang

溫柔可人，時尚復古！盤點《雪降花》Jisoo讓人怦然心動的Girlfriendable造型
健康好人生 Health Channel
中藥抗疫 | 用途相當於「必理痛」？在家用好「連花清瘟膠！哪些狀況適合用？
拉筋不當、用力咳可引發頸椎動脈撕裂！醫生：可能出現中風徵狀
疫苗通行證｜周四正式實行！邊度要用「疫苗通行證」？去商場餐廳，要嘟幾多次？何時要打齊三針？一文睇清表列範圍、安心出行新版本、注意點 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 09:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 09:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 09:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2022 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
專訪21/02/2022
【專訪】陶冬：中國經濟環境不同過去，貸款數據顯需求不足（有片）
中國故事21/02/2022
《神州經脈》LPR按兵不動　70城房價環比跌勢緩　滬綜指平收
財經熱話21/02/2022
兩恒指新貴表現迥異　農夫山泉曾急跌　聯想飆半成
大行報告21/02/2022
美團「劫」後怎麼辦　大行叫BUY等反彈
財經熱話21/02/2022
【跌過龍？】美團兩日瀉逾15%　半日錄近11億淨掃貨有啟示！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金