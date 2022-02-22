黃師傅：騰訊增不明朗因素 持貨者初步防線435元

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

俄烏戰火一觸即發，俄羅斯股市大跌逾10%；隔晚（21日）美股休市，美指期貨向下，夜期收市跌穿24000。除地緣政治因素，港股亦需留意監管消息、業績等。騰訊(00700)最新成新箭靶，有傳將被「重錘」、遊戲版號年內審批，內地亦抵制炒作元宇宙概念等，股價可否繼續維持區間上落？阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團，則有傳遭內地要求金融機構等排查與其相關既業務，如何判斷科技股估值再被下調的空間？另外，今日（22日）會前瞻匯控(00005)業績，做好績前最後部署！

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