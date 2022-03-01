黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行 信義光能短期分淡分界線250天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

俄烏談判結束，暫未有解決方案，周三（2日）將展開下一輪會談。俄方代表指，發現了有望達成一致的問題，談判總算和平結束，港股短期具備反彈條件？信義系成績表出爐，當中，信義光能(00968)去年業績遜預期，惟集團派定心丸，今年前景如何判斷？隔晚美國新能源車股大漲，本港車股近來有反彈無正式回升，北水對車股的部署亦分歧，目前應如何部署？

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