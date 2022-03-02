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熊麗萍：美團佣金消息明朗化　料165元已成鐵底！

02/03/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美團(03690)本月起至年底實施外賣佣金新措施，助力中小商戶，對美團的財務影響有多大？今次響應政策，比唔比到市場信心？百度(09998)去年業績好過預期，另外與吉利汽車合資公司集度汽車，4月份北京車展推出概念車，2023年開始量產，股價目前未反映？「蔚小理」公布2月交付量數，按月全線下跌，蔚來-SW(09866)下周四（10日）來港上市憧憬有幾大？

 

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