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林家亨料俄烏局勢加劇通脹　美國將循序漸進加息　匯控仍可買

03/03/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局主席鮑威爾表示，預計3月份加息0.25厘仍是合適，又指將於首次加息後縮表，債息顯著抽升，金融股普遍回升，匯控ADR折合港元較港股上日收市價高4%，要趁反彈減持嗎？俄烏局勢仍未明朗，油價繼續飆升，伊朗核協議達成能阻油價升勢嗎？另外，林sir今日（3日）會用美股在過往戰爭的表現，為我們借古鑑今！

 

 

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