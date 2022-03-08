黃瑋傑：吉利銷量差料續跑輸同業 恒指未見底尚待兩訊號出現

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

俄烏第三輪談判未取得顯著進展，美股三大指數連跌第三日，夜期及ADR港股比例指數未能守穩二萬一水平。市場憂慮未完，港股未見底？油價創14年高，紐約期油及布蘭特期油均曾高見130美元水平，油股升勢未止？吉利汽車(00175)2月總銷量按年增長2%、按月則跌46%；廣汽集團(02238)2月總銷量按年增36%，按月跌近四成，屬市場預期之內？蘋果將於本港時間周三(9日)凌晨2時舉行春季發布會，手機設備股有無炒作？

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