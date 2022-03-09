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熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力

09/03/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　受累俄烏緊張局勢，新能源電池原材料－鎳價格飆升，倫金所(LME)隨即暫停鎳期貨交易，最少至到本周五（11日），又將設有升停板機制。究竟鎳價升勢會否持久？對新能源車企既成本有幾大負面影響？內地新能源車上月銷量按月跌22%，長汽(02333)同期新能源車銷量按月大跌52%、總銷量亦跌逾36%至7.08萬部，股價仍無運行？美國及英國禁俄羅斯石油入口，油價未見頂？海螺水泥(00914)計劃發展光伏電站儲能項目等新能源等業務，估值有望提升？中芯國際(00981)罕見地出頭兩個月數據，首兩個月利潤按年升近一倍；但最新被美國警告，如果協助俄羅斯避開制裁，可能會被限制獲得高科技，目前情況有幾值得擔心？

 

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