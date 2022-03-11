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溫鋼城：恒指穿底機會大　京東反彈至200元離場

11/03/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚（10日）美國證交會將五隻中概股列入「預定摘牌名單」，要求提證據免被除牌，拖累隔晚中概股急瀉，港股夜期同ADR插逾400點，港股再添陰霾？在名單上的在港上市股份勢無運行？京東(09618)上季經調整純利增50%優於預期，惟隔晚美股瀉近16%，點樣解讀？友邦(01299)去年新業務價值按年升18%，業績有咩亮點？

 

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