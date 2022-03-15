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黃師傅籲勿撈科網等弱勢股　技術走勢見底且基本面配合始入市

15/03/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國10年期債息一度升至2.1厘，美國科技股下挫，中概股續被洗倉。摩通看淡中資科網股。籲短期勿沾手。阿里巴巴(09988)遭狠削目標價至63元，評級一口氣降至「減持」，股價恐低處未算低？騰訊(00700)旗下微信支付據報涉嫌違反反洗錢規定，如何解讀？、油價急挫，100美元關口支持力有多大？LME鎳期貨合約星期三（16日）恢復交易，關注新能源車股的走勢。另外，贛鋒鋰業(01772)公布首兩個月淨利潤約14億元人民幣，約為去年全年的27%。業績理想，能否抵銷市場近期對鎳價飆升的憂慮？

 

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