熊麗萍料港股僅屬反彈 騰訊短期目標330元

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍





隔晚（15日）美國科技股顯著反彈，港股夜期及ADR均重返18700－18800水平。今日（16日）亦是印度神童預言金融市場會有大改變的日子，港股能有新景象嗎？比亞迪(01211)王朝網和海洋網車型即日起加價；另外，LME鎳期貨今日恢復交易，惟升跌幅上限只有5%，比其他大部分金屬的15%升跌幅上限少，鎳價憂慮已紓緩？油價跌穿100美元關，短期未見底？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！





其他航空股相關新聞：

內地放寬新冠出院安排 油價急跌人幣走強 中資航空股扭跌勢再高飛

【新冠肺炎】陳帆：暫不致力於重新開放，深圳封鎖措施不礙港供應

《異動股》南航（１０５５）升逾４％，２月客運運力投入升４３％

《異動股》東航（００６７０）升逾６％，２月載客按年升四成四

《異動股》國航（００７５３）漲逾９％，報５﹒２元

《Ａ股焦點》內地調整新冠診療方案有放寬跡象，旅遊、航空股急彈





其他中概股相關新聞：

劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號 中概股爆升

《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600

《中國監管》微信淘寶等上線算法關閉鍵，用戶可自行關閉算法推薦

《外資精點》匯證：中國互聯網股超賣，阿里及網易風險回報較佳

【重拳監管】重慶逾１５０家網貸合作機構被清退，叫停百二個產品

《外資精點》美銀：永達汽車盈利勝預期，惟削目標價至１４﹒３元

【中概風暴】中概科技股反彈，京東揚逾１２％，恒指高開５４０點



etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好