林家亨料恒指22000遇阻力 中概股陰霾未除難言轉勢

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局隔晚（16日）公布議息結果，一如市場預期加息0.25厘，隔晚美股「V型」反彈。市場憧憬中、美就中概股審計問題達成共識，港股夜期同ADR續彈過千點，港股反彈目標望邊？隔晚中概科技股強勢反彈，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)ADR折合港元再飆逾一成，有貨要減磅嗎？

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