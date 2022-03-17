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林家亨料恒指22000遇阻力　中概股陰霾未除難言轉勢

17/03/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局隔晚（16日）公布議息結果，一如市場預期加息0.25厘，隔晚美股「V型」反彈。市場憧憬中、美就中概股審計問題達成共識，港股夜期同ADR續彈過千點，港股反彈目標望邊？隔晚中概科技股強勢反彈，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)ADR折合港元再飆逾一成，有貨要減磅嗎？

 

 

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