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潘鐵珊：中美元首通話可期　料港股反覆向上22000見阻力

18/03/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊　

 

　　外圍中概股普遍回吐，夜期同ADR都低水超過200點，港股今日（18日）有無力再上？中美元首將通話，有幾大憧憬？阿里巴巴(09988)及美團(03690)ADR較上日港股收市價低約4%，騰訊(00700)低3%，中概股有貨點執倉？隔晚（17日）英倫銀行加息0.25厘至0.75厘，匯控(00005)可上試更高水平？

 

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