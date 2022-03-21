溫傑：科技股未到買入時機 阿里重貨110元以上分段減持

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

中美元首會談結束，市場反應正面，港股ADR、夜期、黑期均在22000之上，能否維持至全星期？中概科技股上周五（18日）美股顯著造好，TMX本周齊放榜，科技股可以重新吸納未？招行(03968)去年業績勝預期，惟前景未宜太樂觀？伊朗擬增產，油價風險未除？

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