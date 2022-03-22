黃瑋傑料煤氣9.7元或有支持 強調短線博反彈值博率低

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

國務院再度維穩，總理李克強提到，防止出台不利市場預期的政策，聯儲局主席的鷹派言論也未能嚇怕港股，ADR及夜期齊齊上返21400水平，短期後市大漲小回？煤氣(00003)罕有取消派紅股，連僅餘的賣點都失去？長揸收息的投資者，還值得守嗎？燃氣股更可取？蔚來(09866)短期內沒加價意欲，此舉逆同業而行，拆解股價逆市破頂原因！中移動(00941)、騰訊(00700)明日齊放榜，績前如何部署？

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