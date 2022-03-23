熊麗萍：觀望小米新能源車量產 短期16元有阻力

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

隔晚（22日）中概股續有好消息，納指金龍中國指數升近8%，阿里巴巴(09988)美股升11%，高港股收市價2%。中概股，尤其今日（23日）放榜的騰訊(00700)繼續彈？升住等業績又驚唔驚？唔少藍籌股都出左業績，包括小米(01810)、舜宇(02382)及藥明生物(02269)等，當中小米上季淨利潤升近四成，有無睇頭？舜宇去年多賺逾2%，光學零件業務毛利率急跌，前景難璀璨？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！





其他小米相關新聞：

小米業績勝預期兼擬百億回購 無懼大行唱淡股價飆逾半成

【大行炒D乜】安踏小米績後齊被降目標 麥格理睇小米$12.8熊盡全行

《外資精點》大摩：小米斥百億回購股份消息正面，維持增持評級

《外資精點》野村削小米目標至１６元，今年出貨量或未達市場預期

《外資精點》摩通：小米上季業績勝預期，下調目標５％至１９元

騰訊（７００）王者榮耀２月重奪全球手遊榜冠軍，和平精英次之

《異動股》據報中國要求中概股加大審計披露予美國，阿里升逾３％



etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好