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熊麗萍：觀望小米新能源車量產　短期16元有阻力

23/03/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　隔晚（22日）中概股續有好消息，納指金龍中國指數升近8%，阿里巴巴(09988)美股升11%，高港股收市價2%。中概股，尤其今日（23日）放榜的騰訊(00700)繼續彈？升住等業績又驚唔驚？唔少藍籌股都出左業績，包括小米(01810)、舜宇(02382)及藥明生物(02269)等，當中小米上季淨利潤升近四成，有無睇頭？舜宇去年多賺逾2%，光學零件業務毛利率急跌，前景難璀璨？

 

 

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