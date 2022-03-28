  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑：美團業績略勝預期　料160元阻力大

28/03/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　美團(03690)上周五（25日）收市公布2021年全年業績，雖然經調整虧損按年擴大1.7倍至39.36億元，但虧仍較預期少，表現勝預期，有望扭轉上周劣勢？中移動(00941)及中電信(00728)被美國FCC列入威脅國安名單，實際影響有多？中石化(00386)去年多賺超1倍至超過719億人幣創10年高位，股息率高逾15厘！成為收息股首選之一？　

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他東方海外相關新聞：
東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?
《大手成交》中遠海控一手約２６０萬股交叉盤，涉資３４８５萬元
《異動股》東方海外（００３１６）挫１６％，去年純利升６﹒９倍
《國企紅籌》東方海外去年純利升６﹒９倍，連特別息派３﹒３美元

 

 

其他內房及債務相關新聞：
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫
《中國房產》中指院：３月一線城市成交環比升１２％，北京升最多
《異動股》中國奧園（３８８３）跌逾９％，與準投資者商資本重組
《中國房產》據報滬深首套房貸款利率低於５％逼近現行ＬＰＲ
【恒大困局】恒大：樓盤復工率９５％，逾半項目回覆正常施工水平
【企業盈警】世茂集團（００８１３）料去年純利跌６２％
【企業盈警】富力地產（０２７７７）料去年盈轉虧最少８０億人幣

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

--

異動股

00700

騰訊控股

--

異動股

02269

藥明生物

--

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,955.89
    +94.65 (+0.272%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,575.52
    +32.46 (+0.714%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,354.90
    +185.60 (+1.310%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升371.232
變動率︰+3.809%
較港股︰--
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌9.097
變動率︰-2.353%
較港股︰--
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌94.569
變動率︰-2.659%
較港股︰--
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌4.003
變動率︰-2.684%
較港股︰--
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.720
變動率︰+9.513%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升31.600
變動率︰+6.147%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.190
變動率︰+4.248%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升39.530
變動率︰+4.026%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升29.330
變動率︰+44.911%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升189.590
變動率︰+24.771%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升1,091.840
變動率︰+8.035%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升201.410
變動率︰+7.873%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/03/2022 19:49 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/03/2022 07:31
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/03/2022 19:49 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.600
  • 00700 騰訊控股
  • 366.400
  • 02269 藥明生物
  • 65.050
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.640
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.050
股份推介
  • 01113 長實集團
  • 53.150
  • 目標︰$60.00
  • 02279 雍禾醫療
  • 12.320
  • 目標︰--
  • 09982 中原建業
  • 1.130
  • 目標︰$2.10
  • 06622 兆科眼科－Ｂ
  • 3.420
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.890
  • 目標︰$5.65
人氣股
  • 01918 融創中國
  • 4.940
  • 00700 騰訊控股
  • 366.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.600
  • 00941 中國移動
  • 55.300
報章貼士
  • 00916 龍源電力
  • 16.640
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 16.580
  • 目標︰$25.00
  • 00372 保德國際發展
  • 0.203
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/03/2022 16:29  《盤後部署》美團業績優於預期，港股料22300點有阻力

28/03/2022 16:42  農夫山泉去年多賺36%至71.6億人幣，末期息0.45元人幣

28/03/2022 17:07  萬洲國際去年生物公允價值調整前純利升7%，末期息0.14港元

28/03/2022 17:43  京東健康去年虧損收窄至10.7億人幣，經調整盈利升92%

28/03/2022 17:17  港鐵:今年將凍結票價，3.8%車費回贈延續至明年元旦

28/03/2022 17:55  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買騰訊沽京東

28/03/2022 08:39  【大行炒Ｄ乜】大行齊升中海物業目標價，另再有券商削潤啤目標價

25/03/2022 18:33  《嚟緊炒Ｄ乜》海外遊戲收入穩步增長，騰訊３５０元以下值博！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單　上海啟半封城A股大致穩

新聞>財經熱話

富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫

新聞>專訪

【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
品味生活
生活

金錢世界．方元

有錢人的禮貌

行政人員

彈性處理假期！允許外地酒店工作！防疫措施過嚴導致人才流失？5招解決！

健康大晒

回南天除濕防霉大法！家居濕度幾多才算乾爽？如何擊退浴室、牆身、皮具霉菌？一文睇清5大家中發霉黑點 + 除霉方法
DIVA CHANNEL

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥減極都不成功？拆解3個減慢代謝、囤積脂肪的飲食壞習慣！

古董投資秘笈．費吉

同樣是太平有象轉心瓶，為何價格相差十倍？

The Dapper Style．汝勤

Knightcore仍未告一段落！Balenciaga騎士鎧甲鞋流出市面，兩萬元的高級製作會用真皮抑或橡膠？
健康好人生 Health Channel
抗疫湯水｜「一條龍」紓緩輕症、病後調理！14款中醫食療湯水化痰止咳、消除咽乾喉痛，全家都啱飲！（附食譜） 新文章
洋葱可殺菌？多食更聰明？生食營養好過熟食？營養師拆解4個洋葱健康傳聞！
新冠康復調理：健忘、疲倦、失神，可能是腦霧？推介補氣血補腦「五指毛桃淮山核桃栗子湯」 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單　上海啟半封城A股大致穩
財經熱話28/03/2022
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫
專訪28/03/2022
【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
退稅年金28/03/2022
市況不明朗，如何獲取全保證被動收入兼有機會慳稅
財經熱話28/03/2022
東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?
香港要聞28/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近日圍封陽性比例下降　不少確診者豁免採樣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金