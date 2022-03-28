溫傑：美團業績略勝預期 料160元阻力大

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

美團(03690)上周五（25日）收市公布2021年全年業績，雖然經調整虧損按年擴大1.7倍至39.36億元，但虧仍較預期少，表現勝預期，有望扭轉上周劣勢？中移動(00941)及中電信(00728)被美國FCC列入威脅國安名單，實際影響有多？中石化(00386)去年多賺超1倍至超過719億人幣創10年高位，股息率高逾15厘！成為收息股首選之一？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



其他東方海外相關新聞：

東方海外績優派息慷慨股價卻急插 升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?

《大手成交》中遠海控一手約２６０萬股交叉盤，涉資３４８５萬元

《異動股》東方海外（００３１６）挫１６％，去年純利升６﹒９倍

《國企紅籌》東方海外去年純利升６﹒９倍，連特別息派３﹒３美元



其他內房及債務相關新聞：

富力世茂發盈警 遲發業績恐爆停牌潮 內房普遍下挫

《中國房產》中指院：３月一線城市成交環比升１２％，北京升最多

《異動股》中國奧園（３８８３）跌逾９％，與準投資者商資本重組

《中國房產》據報滬深首套房貸款利率低於５％逼近現行ＬＰＲ

【恒大困局】恒大：樓盤復工率９５％，逾半項目回覆正常施工水平

【企業盈警】世茂集團（００８１３）料去年純利跌６２％

【企業盈警】富力地產（０２７７７）料去年盈轉虧最少８０億人幣





etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好