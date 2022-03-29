黃瑋傑：債息倒掛暫對港股影響不大料21200有支持 惟需提防高估值科技股

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

隔晚（28日）美國債息出現倒掛現象，5年債息高於30年期債息，是2006年以來首次。不過，美股不跌反升，點解讀？小鵬汽車(09868)上季經調整虧損按年擴大至近13億元人民幣，優於預期，惟管理層對首季展望偏審慎，背後有何擔憂？

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