熊麗萍：比亞迪業績不過不失 210元或以下可中長線部署

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

俄烏第五輪談判有進展，市場憧憬兩國握手言和，避險情緒降溫。隔晚（29日）歐美股市、外匯商品市場都有波動，港股後市樂觀？電動車龍頭比亞迪(01211)去年少賺28%，子公司比亞迪電子(00285)純利挫58%，如何判斷前景？四大行陸續放榜，建設銀行(00939)及中國銀行(03988)去年多賺12%，兩行齊增派末期息12%，股息率分別高達7.8厘及8.85厘！績後可部署？

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